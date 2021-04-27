وزير النفط يبحث مع عمداء بلديات الجنوب المختنقات اليومية للمواطنين وسبل حلها

بحث وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد إمحمد عون، مع عمداء بلديات الجنوب، المختنقات اليومية التي يواجهها المواطنون، وسبل حلها، وعلي رأسها مشكلة عدم توفر الوقود وغاز الطهي، ما يدفع بالمواطن لشرائها بأضعاف ثمنها من السوق الموازية.

وضم الاجتماع عمداء بلديات «أدري الشاطئ، الشرقية، الغريفة، القرضة الشاطئ، وادي البوانيس، غات، براك الشاطئ، بنت بية»، وبحضور منسق بلديات الجنوب، وفق بيان لوزارة النفط اليوم.

فيما أعرب عمداء البلديات عن ارتياحهم بتفعيل دور وزارة النفط والغاز، مؤكدين أهمية وجود وزارة لهذا القطاع الحيوي، و«الذي يمكن اعتباره شريان الحياة الوحيد للبلاد».

واستعرض عمداء البلديات خلال الاجتماع الوضع العام في الجنوب الليبي، والمختنقات اليومية لبحث سبل حلها، وعلي رأسها مشكلة عدم توفر الوقود وغاز الطهي، ما يدفع بالمواطن لشرائها بأضعاف ثمنها من السوق الموازية.

وتحدث عمداء البلديات عن برامج التنمية المستدامة، مشددين علي أهمية التركيز علي مدن الجنوب المجاورة لمناطق العمليات النفطية، وإيلاء أهمية خاصة لها، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية حقيقية تساهم بشكل فعلي في تحقيق الاستقرار، باعتبار أن التنمية المستدامة عاملاً مهماً في هذه العملية.

فيما تم التطرق أيضاً إلي وضع الطرق وشبكات المواصلات المتهالكة، والتي بحاجة ملحة للصيانة، التي غابت سنوات طويلة.

شركة سرت للنفط: تخفيض الإنتاج وتوقفه نهائيا خلال 72 ساعة

فيما طالب عمداء البلديات بالاهتمام ببرامج الشباب وإتاحة فرص العمل لخريجي الجامعات والكليات والمعاهد التقنية والنفطية.

وفي ختام الاجتماع، أوضح وزير النفط للحضور خطط الوزارة التي تقوم فعلياً في الوقت الحالي بدراستها والتصورات والبرامج التي تم العمل عليها، والتي وضعت مدن الجنوب الليبي علي رأس أولوياتها، ومن ضمنها تنفيذ برامج التنمية المستدامة والاهتمام بالشباب، وحلحلة مشاكل الوقود والغاز وتوفيرها، وغيرها من الموضوعات التي تمس حياة المواطنين ومن شأنها رفع المعاناة عنهم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا