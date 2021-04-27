حوارية بمكتب الإدارة الانتخابية غريان الجبل تمهيدا لبدء الحملات التوعوية

عقدت صباح اليوم جلسة حوارية بمكتب الإدارة الانتخابية غريان الجبل واحد، جمعت عددا من مندوبي مؤسسات المجتمع المدني العاملة في النطاق الجغرافي للجنة الانتخابية غريان الجبل، بهدف التباحث حول الاستعداد المبكر للحملات التوعوية، ودعم هذه المؤسسات ماديا ومعنويا في برامجها التوعوية التي ستنفذها بالشراكة مع المفوضية العليا للانتخابات.

هذا وطالب الحضور بتوسيع دائرة المشاركة الخاصة بالمرأة والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وكذلك فتح قنوات اتصال مع الجهات العامة التي تتم من خلالها البرامج التوعوية، مثل الإعلام والأوقاف والتعليم العالي.

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