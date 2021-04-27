الرئاسي يؤكد أهمية دعم الأجهزة الأمنية لمكافحة التهريب والهجرة والجريمة المنظمة

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المجلس الرئاسي، أهمية دعم الجهات المختصة، لمكافحة عمليات تهريب الوقود التي تستنزف مقدرات البلاد، ومساعدة الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية، بالحد من الهجرة غير النظامية، والقبض على عصابات الجريمة المنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده، عضوا المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، وموسى الكوني بصفة القائد الأعلى للجيش، مع رئيس الأركان العامة للجيش، الفريق أول ركن محمد الحداد، وآمر المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبدالباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة جويلي.

وقالت الإدارة المعنوية للجيش الليبي، إن الاجتماع استعرض، ملفات تهريب الوقود، ومكافحة الهجرة غير النظامية، والجهود المبذولة للقضاء عليها وتجفيف منابعها.

وأشارت الإدارة المعنوية للجيش، إلى أن رئيس الأركان العامة، قدم إحاطة شاملة عن الوضع العسكري الحالي، وما يتعلق بالنواحي التنظيمية لعمل المناطق والوحدات العسكرية.