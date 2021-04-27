إنقاذ 236 مهاجراً من الغرق قبالة شواطئ مدينة الزاوية

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت منظمة «إس أو إس المتوسط» الفرنسية غير الحكومية، في بيان، أن سفينة «أوشن فايكينغ» أنقذت اليوم 236 شخصاً كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا من ليبيا، في زورقين مطاطيين.

وحسب ما جاء في بيان المنظمة، كان المهاجرون في المياه الدولية على بعد 32 ميلاً بحرياً من شاطئ مدينة الزاوية، غرب ليبيا.

وكان العديد من الناجين «في حالة وهن»، فيما عانى بعضهم حروقاً طفيفة بسبب الوقود واستنشاق الدخان .

وتأتي عملية إنقاذ «أوشن فايكينغ» بعد أيام على رصد فرق تابعة للمنظمة 10 جثث قبالة سواحل ليبيا قرب مركب تعرض لحادث انقلاب، وقد يكون 130 شخصاً قضوا في حادث الانقلاب هذا .

وقضى ما لا يقل عن 453 مهاجراً منذ مطلع العام أثناء محاولتهم الوصول إلى أوروبا عبر البحر المتوسط وفقاً لأرقام المنظمة الدولية للهجرة.