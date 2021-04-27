اجتماع أمني يبحث القضاء على التهريب ورفع مستوى التنسيق بين الأجهزة كافة

عقد بمقر غرفة عمليات المنطقة العسكرية الغربية، الاجتماع الاستثنائي لأقسام مكافحة التهريب والمخدرات وأقسام مراقبة الحدود البرية بمنطقة الجبل، بحضور آمر المنطقة العسكرية الغربية أسامة جويلي، ومدير الإدارة العامة لمكافحة التهريب والمخدرات التابعة لمصلحة الجمارك، مراد العالم، ورئيس جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، المبروك ميلاد.

وبحث الاجتماع الصعوبات والعوائق التي تواجه الجهات المعنية من أجل القضاء على التهريب والمهربين، كما تم الاتفاق على إنشاء غرفة عمليات مشتركة توفر لها كافة الإمكانيات، ورفع مستوى التنسيق والتعاون بين كافة الأجهزة الأمنية، ومواصلة العملية التي انطلقت بالمنطقة الغربية الأيام الماضية للقضاء على مهربي الوقود.

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