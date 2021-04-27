قدموا له صكا على بياض.. صحفي ليبي يكشف مخطط الإخوان لتجنيده

كشف الصحفي محمد ربيع، عن محاولة تجنيده من قبل جماعة الإخوان الليبية التي قدمت له صك مفتوح مقابل الانضمام لتنظيمهم. واعتبر ربيع جماعة الإخوان أخطر تجمع ليبي، لارتباطهم بالتنظيم الدولي وتبعيتهم بزعماء الجماعة خارج ليبيا.

وبين الصحفي الليبي الذي يقيم في هولندا، أن تجمع إخوان ليببا يضع أقدامه في ليبيا بينما يمد رقبته في الخارج، ويضم في تكوينه شباب وشابات وشيوخ ومريدين لصوان وغيره وكلهم لا تهمهم إلا مصلحة الجماعة و مرشدهم، وبالنسبة لهم ليبيا إلى الجحيم.

وأضاف ربيع في تدوينة نشرها على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن حزب الاخوان هو نفسه حزب العدالة و البناء وإن غيروا صفاتهم (قلبوا طارقتهم) ولديهم مرشدة حتى في قرية كباو اسمها زهرة، ويبقى هؤلاء كلهم رئيسهم هو المصري المرشد العام للاخوان المسلمين الذي يجلس في الخارج، ومن هناك يصدر أوامره لبقية جماعات الاخوان في ليبيا و تونس و الجزائر و حتى المغرب و موريتانيا، وهؤلاء كلهم يحملون صفة (مراقب) يعني (مخبر ) عليهم ان يراقبوا الاوضاع في بلدانهم (ليبيا يراقبها كبير الاخوان في ليبيا محمد صوان ومعه الكبتي حسب الدور ) ويرفعوا تقارير شهرية عن بلدانهم و يرسلوها إلى مرشدهم قل “ربهم الاخواني” في مصر، هذا عملهم الدوري الشهري بدون انقطاع.

وكشف ربيع أن جماعة الاخوان فرع ليبيا أرسلوا له شخص وصفه بالقميء عرض عليه مبادرة تضمنت تقديم شيك مفتوح مقابل انضمامه لهم، قائلا إنهم قدموا لي فخ للانضمام إليهم مقابل “شيك على بياض” أكتب فيه أي مبلغ حسب رغبتي، مضيفا أنه لم يسأله عمن سيدفع قيمة الصك في حال القبول.. هل سيدفعه نفس الشخص؟.. أم محمد صوان؟.. أم سيدفع من الخزينة الليبية؟