سميو: عدد المسجلين في منظومة التطعيم ضد الفيروس بلغ أكثر من 600 ألف

أكد مدير إدارة التطعيمات بمركز مكافحة الأمراض عبد الباسط سميو، أن التقارير التي ترد المركز بشأن سير عملية التطعيم في كافة ربوع البلاد جيدة، وأن الأعداد في تزايد؛ حيث بلغ عدد المسجلين في المنظومة أكثر من ستمئة ألف.

سميو وفي تصريحات صحفية أشار إلى أن عددا من المدن استهلكت مخزونها من التطعيمات، كوسط ليبيا وزليطن ومصراتة والخمس، كما أن بعض المناطق ستبدأ التطعيم خلال الأيام القادمة في طبرق وامساعد وغات ومرزق، مبينا أن أعداد الذين تلقوا المطعوم حتى يوم الأحد الماضي بلغت أربعة وستين ألفا ومئة وثمانية وخمسين شخصا.

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