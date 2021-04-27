جالو تطلق حملة التطعيمات.. والبداية من كبار السن

انطلقت في مدينة جالو بمنطقة الواحات حملة التطعيمات ضد فيروس كورونا بلقاح استرازينيكا، حيث استهدف التطعيم كبار السن من عمر الـ60 عاما وما فوق والمسجلين بالمنظومة في الفترة الماضية.

وخصصت إدارة الخدمات الصحية جالو مركزين رئيسين يتبعان إدارة الخدمات الصحية هما المركز الصحي اللبة والمركز الصحي “العرق”، فيما شكلت فريق تطعيم متحرك لكبار السن والعجزة غير القادرين على الحركة لتطعيمهم في منازلهم. كما طالبت إدارة الخدمات الصحية جالو المواطنين في الإسراع بالتسجيل بالمنظومة لتلقي اللقاح.

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