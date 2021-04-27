القيادة العامة تؤكد استعدادها لاستقبال وتأمين اجتماع حكومة الوحدة الوطنية

أكدت القيادة العامة أنها مستعدة لاستقبال اجتماع حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وأن «الأمن يسود شرق ليبيا».

وقالت في بيان اليوم، إن الأيام الثلاثة الماضية، شهدت نشر وسائل إعلام «تابعة للتنظيمات المتطرفة وغير المهتمة بوحدة ليبيا ونجاح العملية السياسية التي أدت لإنتاج سلطة موحدة»، معلومات «كاذبة» مفادها أن مدينة بنغازي غير آمنة، والتي بسببها تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء وزيارة «الحكومة الموقتة» إلى مدينة بنغازي.

وشددت القيادة العامة على أن «مثل هذه الشائعات لا ينشرها إلا أعداء ليبيا وأعداء الأمن والأمان والساعون لتقسيم البلاد، وكذلك لا يحترمون النجاحات التي حققها الشعب الليبي في الأشهر الأخيرة»، مؤكدة أن «الأمن يسود شرق ليبيا»، كما «أننا على استعداد تام لاستقبال الوفود رفيعة المستوى وضمان أمنها وسلامتها على أعلى مستوى».

وتابع البيان أن «القيادة العامة لا يربطها أي رابط بالحكومة المؤقتة سواء سياديا أو خدميا وحتى على مستوى التواصل»، إلا أن القيادة العامة «ترحب بعقد اجتماع مجلس وزراء الحكومة الموقتة في أي منطقة من المناطق التي تؤمنها، خاصة في مدينة بنغازي، مع تنسيقها مع وزارة الداخلية وأجهزتها في مدينة بنغازي للحماية والتأمين وعدم نقل عناصر من مدن أخرى تسيطر عليها المليشيات والفوضى الأمنية».

ولفت البيان إلى «تواجد أجهزة شرطية وأمنية نظامية ذات خبرة واطلاع أمني واسع مدعومة بوحدات عسكرية على مستوى عالٍ من التدريب والاعداد والتنظيم، في مناطق تأمين القوات المسلحة».

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا