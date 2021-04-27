الجيش الوطني يُرحب بعقد اجتماع لحكومة الوحدة في “مناطقها”

أعلنت القيادة العامة للجيش الوطني، الثلاثاء، ترحيبها بعقد اجتماع لحكومة الوحدة الوطنية في أي من المناطق التي تؤمنها، خاصة مدينة بنغازي.

وقالت القيادة العامة في بيان أن ترحيبها بعقد الاجتماع يأتي على الرغم من أنه ليس لها أي رابط بحكومة الوحدة “سواء رابط سيادي أو خدمي وحتى على مستوى التواصل”.

وأكدت القيادة العامة أنه وبحال قررت الحكومة عقد الاجتماع، فإن عليها التنسيق مع وزارة الداخلية وأجهزتها في مدينة بنغازي للحماية والتأمين وعدم نقل عناصر من مدن أخرى تسيطر عليها المجموعات المسلحة والفوضى الأمنية.

وحذرت القيادة العامة “كل من تسول لهم أنفسهم استغلال المواقف والمستجدات على الساحة الليبية لتمرير ألاعيبهم وحيلهم من أجل زعزعة الاستقرار والأمن الذي تنعم به المناطق التي تؤمنها القيادة العامة وذلك بتمرير ارهابيين تكفيريين ومليشياويين مجرمين مطلوبين للعدالة وكذلك تهريب اسلحة وذخائر تحت أي ذريعة”.

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