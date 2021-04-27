المنفي يزور جامعة سرت ويبحث آلية تنفيذ المصالحة

عقب انتهاء اجتماعه مع اللجنة العسكرية، توجه رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي إلى جامعة سرت، حيث اجتمع مع هيئة التدريس والطلبة، بحضور أعيان المدينة.

وبحث الاجتماع التحديات الراهنة، وآلية تنفيذ المصالحة الوطنية، وجهود توحيد المؤسسات، كما استمع إلى أعيان المدينة الذين استعرضوا المشاكل والمعوقات التي تواجه القطاعات الخدمية، والحلول المقترحة.

وبعد انتهاء الاجتماع توجه المنفي والوفد المرافق إلى مدينة طبرق للقيام بعدد من المشاورات والاجتماعات.

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