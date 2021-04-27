خطة عمل مشتركة بين الوطنية لحقوق الإنسان ومفوضية الانتخابات

أخبار ليبيا 24 – متابعات

قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن رئيسها أحمد حمزة التقى اليوم الثلاثاء برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح لوضع تصور لخطة عمل مشتركة تعنى بجانبي التوعية والتثقيف والمراقبة على الانتخابات.

وأضافت اللجنة في بيان لها، أن حمزة والسايح أكدا على أهمية تنسيق الجهود و العمل المشترك لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر المقبل، عبر وضع برنامج تدريبي يهدف إلى تدريب المنظمات الحقوقية في مجال التوعية والتثقيف على العملية الانتخابية لضمان أكثر مشاركة ممكنة للمواطنين .

وقال البيان إن اللقاء تناول “أهمية دور منظمات ومؤسسات المجتمع المدني وخاصة منها المؤسسات والمنظمات الحقوقية والقانونية في دعم الاستحقاقات الإنتخابية، باعتبارها وسيلة هامة لتبادل المواد المتعلقة بتوعية الناخبين والناخبات وتثقيفهم، معتمدة على انتشارها على المستوى القاعدي وخصوصاً في المجتمعات المحلية، وأهمية تنظيم البرامج التدريبية التي تستهدف مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني لأعداد كوادر قادرة على المساهمة بشكل فعال، في مراقبة الانتخابات، والتوعية بالمشاركة فيها، و إقامة ورش العمل التدريبية والحملات التوعية والتثقيفية التي تسبق أي استحقاق إنتخابي.

وتم التأكيد على أهمية تكثيف اللقاءات والاجتماعات والتواصل لتنفيذ البرامج التدريبية ورفع القدرات وتنسيق برامج التوعية والتثقيف خلال الفترة القريبة القادمة”.

وأعلنت اللجنة عن “دعمها الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومجلسها ولدورها في إستكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات”، مطالبة “حكومة الوحدة الوطنية بأهمية العمل على تقديم كامل الدعم المالي واللوجستي والفني للمفوضية والتعاون الكامل معها وتدليل كل المصاعب أمام أداء مهام عملها”.

كما طالبت “مجلس النواب بأهمية الإبقاء على مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى حين إجراء الانتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، وذلك لضمان سير الإجراءات والجهود التحضيرية دونما أي تأخير ، وشددت على أهمية تحييد المفوضية ورئاستها عن التجاذبات والصراعات السياسية فيما بين الأطراف السياسية”.