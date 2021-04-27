بيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بخصوص اجتماع الحكومة المؤقتة في مدينة بنغازي خلال الأيام الثلاثة الماضية

بنغازي 27 إبريل 2021 (وال) نشرت وسائل إعلام تابعة للتنظيمات المتطرفة، وغير المهتمة بوحدة ليبيا ونجاح العملية السياسية، التي أدت إلى إنتاج سلطة موحدة، حيث كتبت في وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي، معلومات كاذبة مفادها أن مدينة بنغازي غير آمنة وتعاني٫ والتي بسببها كما ادعت هذه الأطراف تم إلغاء اجتماع مجلس الوزراء وزيارة الحكومة المؤقتة إلى مدينة بنغازي.

وقد أكدت القيادة العامة أن مثل هذه الشائعات لا ينشرها إلا أعداء ليبيا وأعداء الأمن والأمان، والساعون لتقسيم البلاد وكذلك لا يحترمون النجاحات التي حققها الشعب الليبي في الأشهر الأخيرة.

القيادة العامة تؤكد أن الأمن يسود شرق ليبيا ـ بفضل الله تعالى ـ وبفضل تضحيات القيادة العامة ومنتسبيها الأبطال.

وبناء على ما تقدم نفند ما جاء في وسائل الإعلام المتطرفة والتي تمتهن خطاب الكراهية، وبث بذور الفتنة والشقاق بين الليبيين ونؤكد أننا على استعداد تام لاستقبال الوفود رفيعة المستوى، وضمان أمنها وسلامتها على أعلى مستوى.

وعلى الرغم من القيادة العامة لا يربطها أي رابط بالحكومة المؤقتة سواء رابط سيادي أو خدمي وحتى على مستوى التواصل إلا أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ترحب بعقد اجتماع مجلس وزراء الحكومة المؤقتة في أي منطقة من المناطق التي تؤمنها وخاصة في مدينة بنغازي، مع تنسيقها مع وزارة الداخلية وأجهزتها في مدينة بنغازي للحماية والتأمين وعدم نقل عناصر من مدن أخرى تسيطر عليها المليشيات والفوضى الأمنية وخاصة تتواجد في مناطق تأمين القوات المسلحة أجهزة شرطية وأمنية نظامية ذات خبرة واطلاع أمني واسع مدعومة بوحدات عسكرية على مستوى عالي من التدريب والإعداد والتنظيم .

وفي ذات الوقت، تنبه القيادة العامة كل من تسول لهم أنفسهم استغلال المواقف والمستجدات على الساحة الليبية لتمرير الاعيبهم وحيلهم من أجل زعزعة الاستقرار والأمن الذي تنعم به المناطق التي تؤمنها القيادة العامة؛ وذلك بتمرير إرهابيين تكفيريين ومليشياويين مجرمين مطلوبين للعدالة وكذلك تهريب أسلحة وذخائر تحت إي ذريعة كانت .

حيث أن القيادة العامة التي أخذت على عاتقها محاربة اللإرهاب والجريمة وانقاذ الوطن من براثن المؤامرات والدسائس التي تديرها دول ومخابرات معلومة لدى الجميع وتنظيمات متطرفة، وعليه تؤكد لكل الليبيين أنها لن تفرط في تضحياتها وتضحيات الشعب الليبي وتقف وستقف بالمرصاد، لكل من يحاول المساس بأمن واستقلال ليبيا ووحدة أراضيها ولن تتراجع عن بناء جيش وطني قوي قادر علي صون كرامة الوطن والمواطن، المجد للوطن والخلود للشهداء الأبرار . ( وال ـ بنغازي) إ م

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال