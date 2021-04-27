كوارتابيلي تؤكد ضرورة إنشاء ممرات إنسانية لتفريغ مراكز الإيواء في ليبيا

أكدت النائبة في البرلمان الإيطالي عن الحزب الديمقراطي، ليا كوارتابيلي، دور الحكومة الإيطالية في التفاوض على ميثاق للهجرة، مشيرة إلى أن من الضروري تحويل مهمة إيريني الأوروبية إلى مهمة بحث وإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط، ​​وإنشاء ممرات إنسانية لتفريغ مراكز الإيواء في ليبيا، واقتراح طرق قانونية للهجرة إلى الاتحاد الأوروبي.

كوارتابيلي وفي تصريحات صحفية، شددت على ضرورة التحرك فورا بالخصوص، لا سيما في ظل وجود حكومة ليبية جديدة، والتي لا بد من بدء حوار وثيق معها بشأن جوانب الاستقرار والانتعاش الاقتصادي، فضلا عن إدارة الهجرة.

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