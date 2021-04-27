الدليمي للمؤسسات الرسمية: “الشيخ” منتحل صفة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

طالب عمر أبو بكر الدليمي رئيس اللجنة المؤقتة والممثل القانوني بالهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، المؤسسات الرسمية، بعدم التعامل مع أي جسم موازٍ غير شرعي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

وبعث الدليمي بخطاب طالعته “الساعة 24″، إلى كل من رئيس المحكمة العليا، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، ورئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس مجلس التخطيط الوطني، ورئيس جهاز المخابرات الليبية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المجلس الوطني للحريات العامة وحقوق الإنسان.

وأشار رئيس اللجنة في خطابه إلى الكتاب الصادر عن رئيس مجلس النواب، في 15 مارس الماضي، بشأن تكليف الممثل القانوني للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد.

ولفت إلى كتاب المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب في ٥ أبريل الجاري بشأن انتحال صفة رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، من قبل المدعو نعمان محفوظ الشيخ، وإحالته إلى القائم بأعمال النائب العام.

ودعا الدليمي المؤسسات بعدم التعامل مع الشيخ، مردفا: “ولا يعتد إلا بكتابات صادرة عن الممثل القانوني للهيئة، إلى أن تتم تسمية رئيس هيئة عن طريق السلطة التشريعية.