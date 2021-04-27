الكبير يتابع حل مشكلة السيولة في المصارف التجارية كافة

بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، خلال اجتماعه بالمديرين العامين للمصارف التجارية، متابعة حل مشكلة السيولة، بالإضافة إلى استعراض مستوى الإنجاز في تطوير خدمات الدفع الإلكتروني بكافة المصارف، وتحديث المنظومات المصرفية، إلى جانب تسريع عمليات المقاصة بالصكوك بين المصارف وعمليات النقد الأجنبي .

من جهتها أفادت المصارف خلال الاجتماع الذي عقد بإدارة الرقابة على المصارف والنقد في مصرف ليبيا المركزي، بأن كافة فروعها مفتوحة أمام الزبائن مع توفر مخزون كاف من السيولة في خزائنها، ما يعني انتهاء مشكلة السيولة في معظم مناطق البلاد.

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