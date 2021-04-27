تعاون بين شؤون المهجرين والليبية للإغاثة لرفع المعاناة عن النازحين والمهجرين

أخبار ليبيا 24 – خبر

زار وزير الدولة لشؤون المهجرين أحمد المحجوب مقر الإدارة العامة للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، وكان في استقباله رئيس لجنة إدارة الهيئة سعد العبار، ومدير إدارة العمليات والبرامج بالهيئة مروان الحاسي، ومدير مكتب القانوني أيمن العسكرى .

وتم خلال الزيارة مناقشة عديد الأمور التى تخص النازحين والمهجرين ووضع آليات للتعاون بين الهيئة والوزارة .

وقدم رئيس لجنة إدارة الهيئة شرح مفصل عن الهيئة والأعمال التى تقوم بها فى هذا الصدد منذ تأسيسها عام 2006 على الصعيد المحلي والدولي .

وأكد الطرفين على ضرورة التعاون التام لرفع المعاناة النازحين والمهجرين .

وتأتي هذه اللقاءات في إطار التأكيد على الدور المنوط بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها وفق اختصاصاتها بتقديم الخدمات اثناء حالات الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية .