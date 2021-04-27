تعاون بين شؤون المهجرين والليبية للإغاثة لرفع المعاناة عن النازحين والمهجرين

أخبار ليبيا 24 – خبر
زار وزير الدولة لشؤون المهجرين أحمد المحجوب مقر الإدارة العامة للهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، وكان في استقباله رئيس لجنة إدارة الهيئة سعد العبار، ومدير إدارة العمليات والبرامج بالهيئة مروان الحاسي، ومدير مكتب القانوني أيمن العسكرى .
وتم خلال الزيارة مناقشة عديد الأمور التى تخص النازحين والمهجرين ووضع آليات للتعاون بين الهيئة والوزارة .
وقدم رئيس لجنة إدارة الهيئة شرح مفصل عن الهيئة والأعمال التى تقوم بها فى هذا الصدد منذ تأسيسها عام 2006 على الصعيد المحلي والدولي .
وأكد الطرفين على ضرورة التعاون التام لرفع المعاناة النازحين والمهجرين .
وتأتي هذه اللقاءات في إطار التأكيد على الدور المنوط بالهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية باعتبارها الجهة الحكومية المنوط بها وفق اختصاصاتها بتقديم الخدمات اثناء حالات الكوارث الطبيعية وغير الطبيعية .
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