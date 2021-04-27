الغاوي يؤكد عزمه طرح مشروع إنشاء 1000 وحدة سكنية بمدينة تاورغاء

أجرى وزير الإسكان والتعمير بحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، أبو بكر الغاوي، رفقة وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد بوخزام، زيارة تفقدية لمخيمات نازحي تاورغاء بمدينة بنغازي، بهدف تحسين أوضاعهم المعيشية .

الغاوي أكد خلال الزيارة عزمه على طرح مشروع إنشاء ألف وحدة سكنية بمدينة تاورغاء؛ لدعم العودة الطوعية للسكان،

فيما أكد أبو خزام دعمه الجهود التي تصب في تنظيم عودة طوعية وآمنة لكل المهجرين قسرا، داعيا أبناء تاورغاء إلى تهيئة أنفسهم لبناء مدينتهم من جديد، والجهات المعنية إلى تكثيف جهودها من أجل توفير الاحتياجات الإنسانية العاجلة للمواطنين بالمخيمات.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا