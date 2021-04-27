الصديق الكبير يوجه بعض المصارف التجارية لسرعة إقفال ميزانياتها الختامية

وجه محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، بعض المصارف التجارية لسرعة إقفال ميزانياتها الختامية وتسوية المعلقات المتراكمة.

جاء ذلك خلال لقاء الصديق الكبير الثلاثاء، مع مديري العموم للمصارف التجارية وشركة معاملات، وذلك بإدارة الرقابة على المصارف والنقد بمصرف ليبيا المركزي، بحسب بيان للمصرف اليوم.

وتطرق الاجتماع إلى مستوى الإنجاز في تطوير خدمات الدفع الإلكتروني في كافة المصارف وتحديث المنظومات المصرفية.

كما تم خلال الاجتماع متابعة تنفيذ الخطة المتفق عليها مسبقاً مع المصارف لحل مشكلة السيولة، إذ أفادت المصارف بأن كافة فروعها مفتوحة أمام الزبائن مع توفر مخزون كافٍ من السيولة في خزائنها، ما يعني انتهاء مشكلة السيولة في معظم مناطق البلاد.

فيما شدد الكبير على المصارف التجارية بتسريع عمليات المقاصة بالصكوك بين المصارف وعمليات النقد الأجنبي، بعد أن تم منح الدفعة الثانية من القرض للمصارف التجارية.

ولفت محافظ مصرف ليبيا المركزي، إلى أهمية دور القطاع المصرفي لتحريك عجلة الاقتصاد ودعم القطاع الخاص في إطار رؤية مشتركة مع حكومة الوحدة الوطنية خلال المرحلة القادمة.

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