الدبيبة: بدأنا نرى ملامح نتائج إيجابية لعمل الحكومة.. وسأزور بنغازي قريبا

وجه رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة التحية إلى أهل بنغازي، واعدا بزيارتهم قريبا.

وعدّد الدبيبة في بداية اجتماع مجلس الوزراء عادي الثالث لعام 2021، مساء أمس الثلاثاء، الإنجازات التي قدمتها حكومة الوحدة الوطنية خلال شهرين منذ بداية عملها.

وقال: “بدأنا نرى ملامح نتائج إيجابية لعمل الحكومة وللوزراء، الذين يعملون كفريق واحد ولا زلنا نحتاج للمزيد”، مؤكدا أنه تم صرف زيادات المعاشات الأساسية ليناير وفبراير ومارس لكل مستحقيها.

وأضاف رئيس الحكومة: “تم تسييل مبلغ مليار و75 مليون دينار لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف علاوة الزوجة والأبناء، وتوريد أكثر من 400 ألف لقاح كورونا وتطعيم 60 ألف مواطن حتى الآن، وهناك دفعات لقاح سيتم توريدها في المدة القريبة القادمة”.

وأشار الدبيبة إلى أنه تم إيصال هدية رمضان إلى حساب 107 أسرة من الأسر المستهدفة بصندوق التضامن الاجتماعي، متابعا: “تجاوزنا أزمة إغلاق الموانئ النفطية بعد أن خصصنا بشكل عاجل المبالغ اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط، لكي تتمكن من سداد الاحتياجات الأساسية لشركتي سرت والخليج العربي ومعالجة المشاكل الفنية بشركات القطاع وبذلك تم رفع حالة القوة القاهرة عن ميناء الحريقة النفطي وهذه بشرى”.

وطرح الدبيبة على وزراء الحكومة خلال الاجتماع مشروع إنشاء صناديق لإعادة إعمار للمناطق المتضررة جراء الحروب لجنوب طرابلس وبنغازي ودرنة وسرت، مردفا: سنتولّى بناء بعض المدرجات الجديدة للطلاب، خصوصا في بنغازي.

وتطرق إلى مسألة توحيد المؤسسات، قائلا: تمكّنّا من إعادة توحيد أغلب المؤسسات ولم يبق سوى توحيد المؤسسة العسكرية الذي يجب إنجازه في أقرب وقت قبل الانتخابات.