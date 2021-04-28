اتحاد الكرة الليبي يكشف أسباب إقالة الصربي فيليبوفيتش

كشف عضو مجلس إدارة الاتحاد الليبي لكرة القدم عادل الأوجي عن أسباب إقالة المدرب الصربي زوران فيليبوفيتش بشكل مفاجئ قبل أيام.

وأرجع الأوجي السبب في ذلك إلى أن نهاية عقده مع المنتخب كان سينتهي بنهاية الموسم الجاري 2021، ما عجل في إقصائه لا سيما أن خطة الاتحاد وضع استراتيجية طويلة الأمد للنهوض بالكرة الليبية، فضلاً أنه لم يكن على قدر طموح الجماهير الليبية التي تسعى لاستعادة الأمجاد القارية.

وقال الأوجي، في تصريحات خاصة لـ”سكاي نيوز عربية”، إن اتحاد الكرة الليبي، منذ إعادة انتخابه يعمل على وضع خطط طويلة الأجل للارتقاء بالمستوى الفني للمنتخبات في الفئات العمرية المختلفة، لا سيما وأن المنتخب الوطني الأول مقدم على المشاركة في التصفيات المؤهلة لكأس العام 2022.

وشدد الأوجي، أن اتحاد الكرة مصمم إلى إعادة الكرة الليبية إلى مسارها الطبيعي، سواء على المستوى العربي أو الإفريقي، لا سيما وأن للمنتخب الوطني الأول صولات وجولات وتاريخ مشرف سواء على المستوى القاري أو الإقليمي، وتطمح الجماهير إلى رؤية منتخب بلادهم في نهائيات كأس العالم العام المقبل.

وأكد الأوجي أن الاتحاد الليبي، يبحث السيرة الذاتية لـ15 مدرباً دولياً ومن الفئة الأولى، بحيث تتوافر فيهم شروط معينة، منها الكفاءة العالية ورغبته الشخصية في تحقيق مجد شخصي وللمنتخب فضلاً عن أن يتوفر لديه دراية كبيرة وخبرة عالية بالكرة الإفريقية.

وأشار إلى أن الحكومة الليبية، وفرت كافة الموارد المالية للتعاقد مع مدير فني أجنبي على كفاءة عالية، خاصة بعد أن استقرت الأوضاع في الدولة بشكل كبير، وعادت الحياة إلى طبيعتها بشكل كبير واستقرت الأمور الأمنية.

وحول موعد عودة مباريات الدوري العام الليبي لكرة القدم للرجال، واستئناف مباريات الدور الثاني من المسابقة، أكد أن العودة ستكون عقب إجازة عيد الفطر المبارك، وبشكل مكثف ومضغوط بحيث يلعب كل فريق مباراة كل 72 ساعة للتمكن من إنهاء المسابقة بعد نحو 3 أشهر من عودة الدوري.