«أبوراص»: الدبيبة ليس مضطرًا للذهاب إلى بنغازي لأنه سياق عاطفي لا معنى له

قالت ربيعة أبوراص، عضو مجلس النواب، إن رئيس الحكومة ليس مضطرًا للذهاب إلى بنغازي أو أي مدينة أخرى سواءً كانت في غرب أو شرق أو جنوب البلاد، فخارطة الطريق ومخرجات برلين واضحة وصريحة ومبنية على أساس مكعب ثلاثي الأبعاد وكل أقليم لديه ممثله في الحكومة الذي يعرف جيدًا ويدرك أوضاع أتباعه فلا تعيش دور غيرك”.

وأضافت أبوراص، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”:” أن دور الحكومة هو تهيئة الظروف والمناخ للمؤسسات بعد توحيدها كي تعمل على نجاح المرحلة الانتقالية وصولًا للانتخابات الرئاسية والبرلمانية “.

وتابعت:” هذه الزيارات سياق عاطفي لا معنى له وليس له أي قيمة بل هو سياق لا يختلف عن سياق “الحبوني” فقط في طريقة التنقل فلا داعي لوضع الملح على الجرح وكأنه عالم وردي”.

واستطردت:” نتمنى من رئيس الحكومة أن يحفظ هيبته لإن هيبته من هيبة الدولة بالدرجة الأولى ومن هيبة أقليم طرابلس وفقًا لخارطة الطريق وأن لا يكون عرضة للاستفزازات التي لن نرضى بها ولن نسكت عليها فلا داعي يا رئيس الحكومة أن تضع نفسك وتضعنا في مواقف حرجة، وأن تجعل منا هدفًا مشروعًا للسفهاء، فأنت لا تمثل نفسك ولا سياستك يجب أن تفكر جيدًا قبل أن تغامر بالجميع”.