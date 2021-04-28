عضو بمجلس الشيوخ الأمريكي: يجب محاسبة من يسعون لإفساد التحول الديمقراطي في ليبيا

قال عضو مجلس الشيوخ الأمريكي الجمهوري ليندسي غراهام “نحن سعداء بأن نكون جزءًا من مشروع قانون الاستقرار في ليبيا الذي سيُقدّم للبرلمان الأمريكي وسيركز على حل سلمي للصراع في فيها”.

وأضاف غراهام في تصريحات نشرتها “فلوريدا ديلي”، “هدفنا منع الصراع الليبي من الانتشار ما سيجعل المنطقة بأكملها أرضًا خصبة للإرهابيين”.

وتابع عضو مجلس الشيوخ الأمريكي: “أغرقت الحرب الليبيين في خضمّ أزمة إنسانية، ووفّرت فراغًا للجماعات المتطرفة للعمل، كما ضخّت كثير من الجهات الخارجية الأموال والأسلحة للجماعات المتنافسة في الصراع، وهو ما جعله صراعًا أكثر فتكًا وأصعب حلًا”.

وأكد غراهام الحاجة إلى محاسبة كل من يسعون إلى إفساد التحول الديمقراطي في ليبيا، مردف: “يجب على الولايات المتحدة دعم المؤسسات الديمقراطية في ليبيا بالتمويل والدبلوماسية رفيعة المستوى حتى تنجح”.