طقس ليبيا: التوقعات الجوية ودرجات الحرارة اليوم الاربعاء 28 ابريل ( خريطة )

توقعت تقارير عن حالة الطقس في ليبيا اليوم الاربعاء 28 ابريل 2021 ان تكون الاجواء ما بين معتدلة ولطيفة إلى ساخنة .

وفيما يلي تفاصيل النشرة الجوية..:

مناطق الشمال الغربي:

أجواء معتدلة ولطيفة متوقعة يوم الاربعاء على المناطق الساحلية الممتدة من رأس إجدير حتى زليتن ، أما مصراتة فتكون الأجواء ساخنة بداية ساعات النهار مع تراجع ملحوظ في درجات الحرارة مع ساعات المساء .

في حين تسود أجواء دافئة إلى ساخنة نسبيا على مناطق سهل الجفارة ، وتكون ساخنة على مرتفعات الجبل الغربي بشكل عام .

في حين تكون الأجواء حارة إلى شديدة الحرارة على مناطق بني وليد وأبوقرين وصولا إلى وأبونجيم بالإضافة إلى الشويرف والقريات .

والسماء غائمة جزئيا إلى كليا بسحب متوسطة وعالية الإرتفاع على معظم المناطق .

والرياح شمالية غربية على طول المناطق الساحلية ، في حين تكون غربية إلى شمالية غربية على سهل الجفارة ومرتفعات الجبل الغربي معتدلة السرعة بوجه عام .

وتكون جنوبية غربية على بني وليد والدواخل المحيطة بها معتدلة إلى نشطة السرعة أحيانا مع هبات قد تتجاوز حاجز 50 كم/س على بعض المناطق .

ودرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال فترات الظهيرة تتراوح مابين ( 22°_ 44°) وتسجل إنخفاض ملحوظ يوم الخميس على أغلب المناطق وخاصة على مناطق سهل الجفارة والدواخل .

مناطق الشمال الشرقي:

أجواء صيفية ساخنة نسبيا إلى ساخنة منتظرة نهار الغد على معظم المناطق مع سماء صافية أغلب الاوقات قد يتخللها تكاثر للسحب أحيانا على بعض المناطق الساحلية .

والرياح جنوبية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة بشكل عام ، قد تنشط بشكل نسبي على مرتفعات الجبل الأخضر مع هبات قد تلامس حاجز 60 كم/س في بعض المناطق .

ودرجات الحرارة القصوى المتوقع تسجيلها خلال ساعات الظهيرة تتراوح مابين ( 28°_ 34°) وتستمر مرتفعة خلال اليومين القادمين .

مناطق الوسط والجنوب:

طقس صيفي حار متوقع يوم الغد على أغلب المناطق وخاصة على المناطق الوسطى ومناطق الجنوب الغربي مع سماء صافية إلى غائمة جزئيا على بعض المناطق .

والرياح غربية إلى جنوبية غربية فجنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة على بعض المناطق الوسطى ومناطق الجنوب الغربي مما تؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار محليا .

أما درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال فترات الظهيرة تتراوح عموما مابين ( 31°_ 42°) وتستمر مرتفعة خلال اليومين المقبلين على معظم المناطق .

حالة البحر

خفيف الموج على طول الساحل ، وإرتفاع الامواج يتراوح بشكل عام مابين 0.5 _ 1.4 متر، والرؤية جيدة على كافة الساحل ، أما درجة حرارة سطح البحر فتتراوح مابين 17°_ 19° مئوية.

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