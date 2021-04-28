“قعيم”يصدر جملة من القرارات لحلحلة مشاكل الإدارات الأمنية بالمنطقة الشرقية

ناقش وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج قعيم، مع مُدراء مُديريات الأمن والفروع والأقسام التابعة لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية ببنغازي؛ وضع حلول جذرية لكافة العراقيل، والقضاء على كل ما يهدد أمن الوطن والمواطن والسعي لعودة الثقة بين المواطن والمؤسسات الشرطية.

وأوضح مكتب الإعلام التابع لوزارة الداخلية، في بيان على فيسبوك أن الإجتماع تلخص في حلحلة مشاكل الإدارات الأمنية والفروع بالمنطقة الشرقية والسعي للبدء في خطط تُنفذ فور إقرارها تليق بالداخلية وكافة منتسبيها وتسهيل كافة الصعوبات و تفعيل عدد من الإدارات الأمنية التي كانت ستضيف رغم توقفها بسبب نقص الإمكانيات.

وتابع البيان، أن وكيل وزارة الداخلية، أصدر جُملةُ من القرارات لوضع حل لإشكاليات هذه الإدارات بكل فروعها ولتقديم النواقص لها و تفعيلها رسمياً.

وأردف البيان، أنه بعد سماع استشارات وآراء الحاضرين حول كيفية تعزيز الثقة بين المؤسسة الشرطية والمواطنين لتكون مثالاً يُقتدى به، جاء ملف الأمن والمجاهرة به ضمن أهم الأولويات وبالتعليمات الصارمة من الوكيل الذي شدد على ضرورة فرض الأمن في كافة المدن والشوارع والقضاء على معدل الجريمة ومكافحة كل ما يهدد أمن المدينة والمواطن.

في ختام الاجتماع أثنى وكيل الوزارة على عمل ضُباط و ضُباط صف وجنود وزارة الداخلية، مؤكدًا على ضرورة السعي للرقي بالعمل الشرطي بكافة المدن الليبية.

تجدر الإشارة إلى أن الإجتماع شارك فيه كل من؛ مُدير مكتب وكيل الوزارة، ومُدير مديرية أمن الأبيار، و مُدير مصنع ملابس الشرطة، ومُدير الإدارة العامة للتفتيش، ومُدير أمن سلوق قمينس، ومُدير فرع هيئة السلامة الوطنية، ومُدير فرع إدارة الهجرة غير الشرعية، ومُدير الإدارة العامة للأليات، ومُدير أمن توكرة، ومُدير أمن بنغازي، ومُدير إدارة المرور والتراخيص، ومُدير إدارة المتفجرات، وكاتب الإجتماع، وآمر قوة الحماية.