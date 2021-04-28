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«النعاس»: مع تساقط أولى القذائف على «وكر الرجمة» تنتهي المهزلة إلى الأبد

تم النشر منذُ 50 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

دعا محمد بشير النعاس، الذي تقدمه قنوات «الإخوان» كخبير عسكري واستراتيجي، إلى قصف مقر القيادة العامة للجيش الليبي بمنطقة الرجمة جنوب بنغازي، زاعماً أنه مع تساقط أولى القذائف على المقر سينتهي الاتفاق السياسي الموقع في مدينة الصخيرات المغربية عام 2015 إلى الأبد.

وقال النعاس، في منشور له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “قول شديد الاختصار. مع تساقط أولى القذائف على «وكر الرجمة» تنتهي مهزلة الصّخيرات وإلى الأبد. السيف يقطع لسان كل خطيب”.

وأضاف خلال تعليقه على أحد متابعيه، الذي سأله عن كيفية القيام بذلك “الكيف في يد السلطة الحاكمة وهو يعتمد على مدى قدرتها على التخطيط وحسن الإعداد واختيار الوسائل المناسبة. ولكن؟”.

وردا على متابع آخر، سأله عن كيفية الوصول للرجمة، قال: “إذا وجد التخطيط السليم من قبل السلطة الحاكمة فلا شيء مستحيل”.

الوسوم

الجيش الليبي الرجمة النعاس

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • تعال يا شاطر . اسف . يا غي وجرب . الرجمة قبلها اهل بنغازي للذين هتفوا امام منزل الجنرال :
    ياحفتر خوذ الشرعية
    بنغازي قالت لك هية
    الذين هتفوا يطالبون حفتر باستلام زمام الامور هم من تجدهم امامك ايها المفكر العبقري . عندما كان الناس يموتةن في بنغازي لم تهتمو لحالهم . بل بالعكس تقدموا مساعدات للقتلة . نحن نعرفكم جيدا . ونعرف ان الشارع رفضكم والحمد لله . وانتم تحاولو تفرصو نفسكم على البلد ولكن حتما مصيركم الهزيمة شر هزيمة . ايها الظالمون : لعنة الله على الظالمين .

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  • أشقي بروحك دوّر وين تعيش اردوغان أنقلب علي عملاءه من الاخوان بضغوط من بايدين تركيا غيرت مسارها الجديد فقالت لأخوان مصر دوروا وين تعيشوا مصلحتي مصر السيسي أكثر من مصلحتي فيكم وانت ومن معك من عملاء اردوغان اصبح أسمهم قزازين اردوغان او آيتام اردوغان

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