سفينة “أوشن فايكنغ” تُنقذ 236 مهاجرا قبالة السواحل الليبية

أنقذت سفينة “أوشن فايكنغ” الإنسانية، يوم أمس الثلاثاء، 236 مهاجرا نصفهم تقريبا قاصرين غير مصحوبين بذويهم.

وأوضحت منظمة “إس أو إس ميديتيرانيه”، التي تدير عمليات إنقاذ السفينة، عن إنقاذ 236 مهاجرا بينهم نساء و114 قاصرا غير مصحوب بذويه كانوا على متن قاربين مختلفين مكتظين.

ونفذت السفينة الإنسانية، بحسب ما نقله موقع “مهاجر نيوز”، عملية الإنقاذ، في المياه الدولية على بعد 32 ميلا بحريا من سواحل مدينة الزاوية، شمال غرب البلاد.

وذكرت المنظمة في تغريدة لها على تويتر، إن الناجين كانوا يعانون من الجفاف وتعرضت النساء “لحروق طفيفة ناجمة من الوقود واستنشاق الدخان”.

وأضافت منصة “هاتف الإنذار” إنها تلقت نداء استغاثة من قبل قاربين مطاطيين هذا الصباح، مشيرة إلى أنها نبهت “السلطات ومنظمة إس أو إس ميدتيرانيه”.

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