وزير الشباب في غريان لبحث سبل النهوض بواقع الشباب بالمدينة

ليبيا- تفقد وزير الشباب بحكومة الوحدة الوطنية فتح الله الزني مدينة غريان، حيث كان في استقباله في ديوان البلدية وكيل المجلس البلدي وعدد من الشخصيات.

ووفقًا لما ورد في وكالة الأنباء الليبية “وال” كان من بين المستقبلين للوزير قائد مفوضية كشاف غريان، ومدير بيت شباب غريان، ورئيس اللجنة الوطنية للعمل التطوعي فرع غريان، وعدد من الشباب النشطاء، ومؤسسات المجتمع المدني في المدينة.

واستمع الزني للحضور وتطلعاتهم ومقترحاتهم بخصوص البرامج الشبابية بالبلدية، فضلًا عن طرح المشاكل والعراقيل التي تواجههم والتطرق لحلول جذرية لها، ليبين الوزير أهمية إعادة الثقة بين المواطنين والدوائر الحكومية، لا سيما أن قضايا الشباب تمس الأمن القومي تعمل بكافة إمكانياتها للوقوف معهم ودعمهم.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية