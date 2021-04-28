المنفي يترأس اجتماعًا للجنة الـ10 لبحث سبل فتح الطريق الساحلي

ليبيا – ترأس محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي اجتماع لجنة الـ10 العسكرية في مقرها بمجمع قاعات واغادوغو في سرت للوقوف على أهم التحديات في عملها.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي طالعته صحيفة المرصد، أشاد رئيس المجلس الرئاسي بعمل اللجنة ودورها في وقف إطلاق النار، فيما تم التباحث مع أعضائها حول مسألة فتح الطريق الساحلي ومدى جاهزيتها واللجان المنبثقة عنها في بدء فتح الطريق.

وأضاف البيان: إن هذه الجاهزية هي من ناحية التجهيزات اللوجستية والاستيقافات الأمنية وإزالة الألغام، ليتم تخصيص مبلغ لدعم العملية، فيما أكدت اللجنة أن فتح الطريق في مراحله النهائية بعد الانتهاء من مسح المنطقة من الألغام وإنشاء جل الاستيقافات الأمنية والقيام بمعظم الإجراءات.

إلى ذلك عقد المنفي اجتماعًا مشتركًا مع اللجان الفرعية المنبثقة عن لجنة الـ10 العسكرية المشتركة لمناقشة آلية عملها وآخر المستجدات والتحديات التي تواجهها، مثمنًا في ذات الوقت جهودها مع التأكيد على تذليل كل الصعاب في سبيل تحقيق الأهداف المرجوة.

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