إنقاذ 236 شخصًا حاولوا الوصول إلى أوروبا قبالة السواحل الليبية

ليبيا – أعلنت منظمة “أس أو أس المتوسط” في مدينة مرسيليا تمكن السفينة “أويشن فايكينغ” من إنقاذ 236 شخصًا كانوا يحاولون الوصول إلى أوروبا من ليبيا.

بيان صحفي للمنظمة اطلعت عليه صحيفة المرصد أكد أن هؤلاء الأشخاص كانوا على متن زورقين مطاطيين مكتظين في المياه الدولية على بعد 32 ميلًا بحريًا قبالة مدينة الزاوية، مبينًا أن العديد من الناجين كانوا في حالة وهن، فيما عانت النساء من حروق طفيفة بسبب الوقود وتنشق الدخان.

إلى ذلك أكد المسؤول عن عمليات الإنقاذ بالمنظمة فريدريك بينار لفرانس برس أن الناجين يحملون 15 جنسية مختلفة، وفيهم الكثير من القاصرين منهم 114 من غير مرافقين، مشيرًا إلى أن عملية الإنقاذ لهؤلاء تمت من دون تنسيق واستغرقت 3 ساعات.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية