اللافي والكوني يلتقيان الحداد في طرابلس

ليبيا – عقد نائبا رئيس المجلس الرئاسي الأول عبد الله اللافي والثاني موسى الكوني اجتماعًا بالعاصمة طرابلس مع رئيس أركان الوفاق محمد الحداد.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لنائب رئيس الرئاسي اللافي طالعته صحيفة المرصد حضر الاجتماع آمر منطقة طرابلس العسكرية بالوفاق عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الغربية بالوفاق أسامة جويلي، فيما قدم الحداد إحاطة شاملة عن الوضع العسكري والنواحي التنظيمية لعمل المناطق والوحدات العسكرية بحسب المصدر.

وأضاف البيان: إن الاجتماع ناقش تهريب الوقود والهجرة غير الشرعية والجهود المبذولة للقضاء عليها وتجفيف منابعها، ليتم التأكيد على دعم الجهات المختصة بمكافحة التهريب التي تستنزف مقدرات البلاد ومساعدة الأجهزة العسكرية والأمنية المعنية، للحد من الهجرة غير الشرعية والقبض على عصابات الجريمة المنظمة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية