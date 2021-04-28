الدبيبة يخصص 1.75 مليار لصرف منحة الزوجة والأبناء

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أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أنه تم صرف مرتبات أول ثلاثة أشهر من هذا العام لكل مستحقيها على مستوى البلاد .

الدبيبةأضاف خلال كلمته بالمؤتمر الصحفي الذي عقد فجر اليوم الأربعاء،بأنه تم تسييل مبلغ قدره مليار و75 مليون إلى حساب وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف منحة الزوجة والأبناء، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ قرار الحكومة الذي يقضي بزيادة مرتبات العاملين في القطاع العام بنسبة 20‎%‎.

وكانت وزارة المالية قد طالبت في وقت سابق، مصرف ليبيا المركزي بتغطية علاوة الزوجة والأبناء، إذ بلغت قيمة العلاوة، مليار وخمسة وسبعون مليون وأربعمئة وثمانية وثمانون دينار ليبي.