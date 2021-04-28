الدبيبة: “أحيي أهلنا في مدينتنا العزيزة بنغازي ونبشرهم بأننا سنزورهم قريبا”

وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بنغازي أنها جناح الوطن الذي لا يحلق بدونه.

وأوضح الدبيبة، في كلمة له “أحيي أهلنا في مدينتنا العزيزة بنغازي ونبشرهم بأننا سنزورهم قريبا”، مؤكدا أن بنغازي تسكن قلوب الليبيين جميعًا.

وأكد رئيس الحكومة، صرف الزيادات المقررة للمعاشات الاساسية لشهور “يناير وفبراير ومارس” لكل مستحقيها وتسييل مبلغ مليار وخمس وسبعين مليون دينار لصرف علاوات الزوجة والأبناء.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية في كلمته خلال الاجتماع الوزاري، إلى أن الحكومة تجاوزت أزمة قفل المواني، بقوله: تجاوزنا أزمة قفل الموانئ النفطية ، و خصصنا بشكل عاجل المبالغ اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط ، لكي تتمكن من تسديد الالتزامات لشركتي سرت والخليج العربي، ومعالجة المشاكل الفنية لشركات القطاع

وأعلن الدبيبة، أنه تم إيصال هدية رمضان إلى حساب “107” مواطن من الأسر المستهدفة والمدرجة من صندوق التضامن الاجتماعي.

وعن كورونا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطينة، توريد أكثر من “400” ألف لقاح كورونا، وتطعيم “60” ألف مواطن حتى الآن.

وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في كلمته، عن سعادته بصرف الزيادات في المعاشات الأساسية لشهور يناير وفبراير ومارس لكل مستحقيها في ليبيا، وإتمام تسييل مبلغ مليار وخمس وسبعين مليون، لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف علاوات الزوجة والابناء .

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