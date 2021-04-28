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الدبيبة: “أحيي أهلنا في مدينتنا العزيزة بنغازي ونبشرهم بأننا سنزورهم قريبا”

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، بنغازي أنها جناح الوطن الذي لا يحلق بدونه.

وأوضح الدبيبة، في كلمة له “أحيي أهلنا في مدينتنا العزيزة بنغازي ونبشرهم بأننا سنزورهم قريبا”، مؤكدا أن بنغازي تسكن قلوب الليبيين جميعًا.

وأكد رئيس الحكومة، صرف الزيادات المقررة للمعاشات الاساسية لشهور “يناير وفبراير ومارس” لكل مستحقيها وتسييل مبلغ مليار وخمس وسبعين مليون دينار لصرف علاوات الزوجة والأبناء.

وأشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية في كلمته خلال الاجتماع الوزاري، إلى أن الحكومة تجاوزت أزمة قفل المواني، بقوله: تجاوزنا أزمة قفل الموانئ النفطية ، و خصصنا بشكل عاجل المبالغ اللازمة للمؤسسة الوطنية للنفط ، لكي تتمكن من تسديد الالتزامات لشركتي سرت والخليج العربي، ومعالجة المشاكل الفنية لشركات القطاع

وأعلن الدبيبة، أنه تم إيصال هدية رمضان إلى حساب “107” مواطن من الأسر المستهدفة والمدرجة من صندوق التضامن الاجتماعي.

وعن كورونا، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطينة، توريد أكثر من “400” ألف لقاح كورونا، وتطعيم “60” ألف مواطن حتى الآن.

وأعرب رئيس حكومة الوحدة الوطنية في كلمته، عن سعادته بصرف الزيادات في المعاشات الأساسية لشهور يناير وفبراير ومارس لكل مستحقيها في ليبيا، وإتمام تسييل مبلغ مليار وخمس وسبعين مليون، لحساب وزارة الشؤون الاجتماعية لصرف علاوات الزوجة والابناء .

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليقات

  • المهم لا تحضر معك قطاع الطرق واللصوص الارهابيين تعال بمفردك فستجد الأسود توفر لك الحمايه

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  • مدينة بنغازى مدينة اهلها احرار يرفضون اى محتل اجنبى او اى اخوانى عميل ولها جيش وطنى يحميعا بسواعد ابنائها بينما مصراته للاسف رضى اهلها ان يحتلها الاتراك والطليان واكى تعود الى حضن الوطن عليها ان تتحرر من الاحتلال والخوان ورغم انفك يادبيبة سيظل الجيش الوطنى حاميا للشعب الليبى وثروته فهو من تصدى لاطماع اردوغان التى اعلنها على شاشة التلفاز لاحتلال موانئ النفط وهو من حرر موانئ النفط ويحميها ليصب عائدها فى خزينة الدولة ولا يحصل من عائدها على دينار واحد لانك منحاز للمليشيات ومعادى للجيش الوطنى فمصيرك الفشل فى الايام المعدودة المتبقية حتى اجراء انتخايات ومجئ حكومة وطنية بجد وليست حكومة محاصصة جهوية غبية وزرائها كل واحد فى وادى على الطريقة اللبنانية انها حكومة وحلة طينية لا وحدة وطنية بسبب اصرارك على الانحياز لمليشيات رغم ان الامور الغسكرية من اختصاص المجلس الرئاسى القائد الاعلى للجيش الوطنى وفى حالات الطوارئ الجيش هو من يؤمن البلاد وعلى الكل الالتزام بتعليماته وعدم مخالفتها

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