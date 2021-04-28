أهالي سرت يطالبون اللجنة العسكرية بإطلاق المحتجزين من كلا الطرفين

طالب أهالي وسكان مدينة سرت، اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 المجتمعون بالمدينة، بتنفيذ توصياتها التي اتخذتها في اجتماعاتها السابقة بشأن فتح الطريق الرابط بين مدينتي سرت ومصراتة ،ونزع الألغام وإطلاق المحتجزين من كلا الطرفين.

وعبّرعددا من المواطنين والأهالي بالمدينة في تصريحات لهم لوكالة الأنباء الليبية، عن أملهم في التوصل إلى قرارات هامة ومصيرية لإنهاء الانقسام والبدء الفوري بتنفيذ ما توصلت إليه اللجان الفرعية المنبثقة عن اللجنة والتي تم تشكيلها خلال الاجتماعات السابقة وإنهاء معاناة المواطنين في التنقل والسفر عبر الطريق الساحلي وإطلاق سراح المحتجزين والعمل على إخراج المقاتلين الأجانب.

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