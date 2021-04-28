عمران: يجب أن يتناسب تصور الحكم المحلي مع الطبيعة الليبية وتنوعها

عقد رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران، اجتماعا عبر التقنية الافتراضية مع فريق مستشاري بعثة الاتحاد الأوروبي الذي ضم موظفي البعثة والمستشار الاقتصادي ومستشار البناء المؤسساتي، بالإضافة إلى مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان مجلس النواب، لبحث قضية اللامركزية وكيفية تعزيز الحكم المحلي في ليبيا.

وبين رئيس لجنة الحكم المحلي، أهمية العمل بشكل أكثر عمقا على هذا الملف من خلال مجلس النواب بما يضمن الوصول إلى القاعدة الشعبية في جميع الدوائر وهو ما يعني مشاركة مجتمعية أكبر، مضيفا بأن العمل النخبوي الأكاديمي وحده غير كافي لمعالجة الاشكاليات.

وأكد عمران، على أهمية أن يتناسب التصور للحكم المحلي مع الطبيعة الليبية وتنوعها، مشيراً إلى حرص اللجنة على التعاون مع فريق البعثة والاستفادة من الخبرات الأوروبية في هذا المجال من أجل وضع حلول مناسبة تكفل نجاح تطبيق الحكم المحلي.

كما شدد رئيس لجنة الحكم المحلى على أهمية النظام اللامركزي والتوزيع العادل للثروات لاستقرار ليبيا ووحدتها.

بدورهم عبر أعضاء فريق المستشارين عن استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون الفني مع لجنة الحكم المحلي من خلال تبادل الخبرات وتجارب الحكم المحلي والتحول للنظام اللامركزي، والتي تم تطبيقها في الدول الأخرى للاستفادة من نتائجها وامكانية تطبيقها على الحالة الليبية.