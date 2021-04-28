جمعة: ليبيا دفعت ثمنا باهظا جراء الصراع الإقليمي والدولي على أراضيها

وصف الصحفي والباحث المتخصص في الشأن الليبي أحمد جمعة، وجود المرتزقة في ليبيا بأنه “سلاح خطير” يمكن أن تستخدمه تركيا في إفساد أي تسوية سياسية أو عسكرية على الأراضي الليبية.

وشدد جمعة في حوار مع “بوابة إفريقيا الإخبارية”، على ضرورة تكثيف المجتمع الدولي جهوده لتسوية هذا الملف في أسرع وقت، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن خروج المرتزقة من ليبيا مرهون بتسوية إقليمية ودولية… وإلى نص الحوار

ما تقييمك لموقف الإخوان تجاه التواجد التركي في ليبيا؟

موقف جماعة الإخوان الليبية حول تواجد القوات التركية هو موقف سلبي داعم لوجود المستشارين والمرتزقة الذين أرسلتهم أنقرة إلى مدن الغرب الليبي بذريعة دعم حكومة الوفاق ضد الجيش الوطني الليبي، وستدعم الجماعة التواجد التركي الذي يعد الداعم لمشروع الإخوان الذين يتطلعون للسيطرة على مفاصل الدولة الليبية خاصة المؤسسات المالية والاقتصادية.

جماعة الإخوان هي سرطان في جسد المجتمعات العربية ولديها مشروع خاص بها لا يخدم الأوطان، ولكن يخدم مشروع الجماعة التي لا تعترف بالحدود ولا بالدول، ولكنها تؤمن بمشروع الخلافة المزعومة والذي تروج له الجماعة بأفكارها الخبيثة لاستقطاب أكبر عدد من الشباب العربي واستخدام كقاعدة انطلاق لمشروع الخبيث في المنطقة.

كيف تابعتم رد فعل رئيس مجلس الدولة خالد المشري بخصوص المرتزقة والقوات الأجنبية؟

ردة فعل خالد المشري طبيعية لأن الرجل إخواني حتى النخاع وينصاع لأوامر مجلس شورى الجماعة ومزاعم تقديمه لاستقالته من الإخوان هي مناورة مكشوفة يسعى من خلالها لخلق كيان مواز للإخوان يتفق معه في الرؤى والأفكار، ودعمه لتواجد المرتزقة والقوات الأجنبية ليس بغريب على الإخوان وعناصرها فهو نفس موقف جماعة الإخوان في مصر خلال تعاونها مع الاحتلال الإنجليزي ضد الشعب المصري.

جماعة الإخوان وعناصرها في ليبيا ومنهم خالد المشري يخدمون أجندة إقليمية ارتضت الجماعة أن تكون رأس حربة لمشاريع إقليمية ودولية ظنا منها أن ذلك سيساعدها في القفز على كرسي الحكم وتوظيف ثروات الشعوب لخدمة مشروع الإخوان في العالم.

ما تعليقك على مساعي وزارة الخارجية بحكومة الوحدة فيما يتعلق بملف إجلاء المرتزقة؟

تعد وزارة الخارجية في حكومة الوحدة الوطنية من أنشط الوزارات التي تعمل بشكل سريع وحازم لحفظ كرامة الليبية والتأكيد على مبدأ السيادة الوطنية عبر رفض تواجد أي قوات أجنبية أو مرتزقة داخل التراب الليبي، وهي القاعدة التي تستند عليها الوزارة في عملها وترهن علاقاتها المتميزة مع الدول بمدى تجاوبها في دعم الدولة الليبية لإخراج القوات الأجنبية والمرتزقة.

الموقف المشرف لوزيرة الخارجية السيدة نجلاء المنقوش كان له صدى إيجابي في الشارع العربي بشكل عام والليبي بشكل خاص، هذه الوزيرة التي تعمل في ظروف صعبة أثبتت للجميع أن المرأة الليبية قادرة على تبوأ مناصب رفيعة وتفوقت في المهام الموكلة إليها.

مهمة وزارة الخارجية في حكومة الوحدة ليس سهلا لأن ملف إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من الأراضي الليبية هو قرار إقليمي ودولي وليس بيد الليبيين لكن وزارة الخارجية عليها عبء كبير في استخدام كافة الأدوات المتاحة بيدها لإخراج كافة القوات الأجنبية.

برأيك.. ما أسباب رفض الاخوان لخروج الأتراك من ليبيا؟

السبب الأول هو أن خروج الأتراك من ليبيا يعني انهيار مشروع الإخوان الذي راهن على التدخل التركي، بل دعمه وعزز تواجده بشكل كبير واستخدمت الجماعة منصاتها الإعلامية وأبواقها لتجميل صورة تواجد قوات تركية في ليبيا، وهو ما يرفضه الشارع بشكل كامل ويتمسك بحقه في استقلالية بلاده وسيادتها الكاملة على أراضيه.

السبب الآخر أن إخوان ليبيا هم جزء أساسي ورئيسي من مشروع التنظيم الدولي للإخوان الذي لديه مخططات تهدف للسيطرة على الحكم في كافة الدول العربية، وتوفير التمويل اللازم للجماعة من خزينة الدولة الليبية وثروات الليبيين وهو المخطط الذي يحتاج لداعم له وقد وجد الإخوان ضالتهم في النظام التركي.

كيف تستثمر تركيا سيطرة الاخوان على غرب ليبيا لتحقيق مصالحها؟

النظام التركي يوظف سيطرة بعض عناصر الجماعة على مؤسسات ليبية هامة لترسيخ وجود أنقرة والحصول على المزيد من المشروعات الاقتصادية وفتح ملف التعويضات للشركات التركية التي تكبدت خسائر فادحة بسبب توقف المشروعات عقب أحداث 17 فبراير.

واستخدمت تركيا التي تعتبر آخر دولة تعترف بالثورة الليبية جماعة الإخوان في خلق مكان لها سواء على المستوى السياسي أو العسكري، وتمرير اتفاقات وتفاهمات ترسخ لتواجد أنقرة وتقوي موقفه أمام دول “حلف شمال الأطلسي” في الأراضي الليبية.

إلى أي مدى يمكن للمجتمع الدولي أن يجبر تركيا على الخروج من ليبيا؟

المجتمع الدولي غير جاد في عملية إخراج المقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية، بل استخدم ليبيا كساحة صراع إقليمية على النفوذ والمصالح، قد تسبب هذا الصراع الدولي على زعزعة الأمن والاستقرار في ليبيا وفقدان الثقة بين المكونات الليبية بسبب دعم طرف على حساب الآخر.

الولايات المتحدة الأميركية قادرة على إجبار تركيا للخروج من الأراضي الليبية حال رفعت بقية الدول يدها عن التدخل في ليبيا لأن الدور التركي في ليبيا مدعوم أميركيا في محاولة من واشنطن للدفع بأنقرة لوقف التمدد والنفوذ الروسي في هذا البلد المهم.

إجبار تركيا على الخروج من ليبيا مرهون بتسويات سياسية وإقليمية للأزمات التي تعصف بالمنطقة والدولة الليبية باتت جزءا من هذا الصراع العميق وللأسف دفعت ليبيا ثمنا باهظا جراء الصراع الإقليمي والدولي على أراضيها.

ما تأثير وجود الاخوان على المناخ السياسي في ليبيا؟

الحضور السياسي للإخوان في ليبيا ليس بالقوي لكنه الأكثر تنظيما بين التكتلات والمكونات الحالية وإن كانت هناك محاولات تجري لتشكيل تكتلات مدنية منظمة لمواجهة الوجود الإخواني سياسيا، وتخطط الجماعة خلال الفترة المقبلة على الدفع بقيادات الصف الثالث والرابع للعودة للمشهد بشكل أقوى حال إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في البلاد.

الإخوان أفسدوا المشهد السياسي في ليبيا واستخدموا كافة أدواتهم السياسية والعسكرية لتوظيف مؤسسات ليبية لخدمة مشروعهم بذريعة دعم الثورة والثوار وكأن الجماعة هي التي فجرت أحداث 17 فبراير عام 2011.

إلى أي مدى يمكن أن يؤثر وجود تركيا ومرتزقتها على فرص إجراء الانتخابات في موعدها؟

حتى الآن غير معروف موعد خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية ويمكن أن يتسبب هذا التواجد للمرتزقة في زعزعة الأمن والاستقرار في الدوائر التي تجري فيها الانتخابات وبها وجود للمرتزقة، لذا يجب على الأمم المتحدة دعم اللجنة العسكرية الليبية المشتركة لإخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب من البلاد.

وجود المرتزقة في ليبيا هو سلاح خطير يمكن أن تستخدمه تركيا في افساد أي تسوية سياسية أو عسكرية في الأراضي الليبية وهو ما يتطلب جهد مضاعف من المجتمع الدولي لكن كما قلت سابقا أن خروج المرتزقة مرهون بتسوية إقليمية ودولية.

ما السيناريو المتوقع خلال المرحلة المقبلة؟

السيناريو المتفائل هو ذهاب ليبيا إلى انتخابات رئاسية وتشريعية في 24 ديسمبر المقبل وهو استحقاق مهم ويجب على السلطة التنفيذية الجديدة ألا تتراجع عن تنفيذ خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار السياسي في جنيف كي لا يفقد الشارع الثقة فيها، وهو ما سيكون له تداعيات سياسية وعسكرية خطيرة في البلاد ستدخل ليبيا في دوامة العنف والاحتراب مجددا.

لكن السيناريو الأخطر والأقرب هو ترسيخ الانقسام السياسي بين المكونات الليبية وإمكانية عودة النزاع المسلح لفشل الأمم المتحدة في تحقيق تسوية شاملة وعادلة تشرك الجميع في المرحلة المؤقتة التي تعيشها ليبيا حاليا، لذا يجب تصويب تلك الأخطاء سريعا بإرسال رسائل طمأنة للجميع حول عقد الانتخابات في موعدها وإصدار التشريعات والقوانين اللازمة لذلك بحد أقصى يوليو المقبل كي يمارس أبناء الشعب الليبي حقهم في انتخاب من يمثلهم ويقود البلاد لمستقبل أفضل.