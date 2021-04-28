تشكيل فريق عمل مشترك بين مكتب شؤون الإنسانية بالأمم المتحدة والليبية للإغاثة

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد نائب رئيس لجنة إدارة الهيئة الليبية للإغاثة خالد المرغني، اجتماع مشترك مع رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فى ليبيا “جاستن برادى”.

المرغني بدأ الاجتماع بالتعريف بالهيئة الليبية للإغاثة وما ينص عليه قرار الأنشاء من تبعية وضرورة التنسيق من قبل الجهات العاملة في المجال الإنساني وبعض من النشاطات والصعوبات وبعض التوصيات .

وتم الاتفاق على تشكيل فريق عمل مشترك من جميع القطاعات الدولية والمحلية العاملة في الشأن الإنساني ويكون برئاسة الهيئة ومكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وسيتم مخاطبة الهيئة بشكل رسمي من قبل الممثل المقيم لتولي رئاسة هذه المهمة.

كما تم خلال الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء مناقشة ملف عودة تاورغاء، وسيشارك مكتب الأمم المتحدة لشؤون الإنسانية خطة دعم العودة بالتعاون مع الهيئة في مدة اقصاها يوم الخميس القادم للإطلاع وإبداء الرأي .

وفي نهاية الاجتماع، تم الاتفاق على التواصل لوضع الخطط واستراتيجيات العمل حسب خطة الاستجابة لسنة 2021 .