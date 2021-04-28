“المسلاتي”: تعليمات تركيا للمحللين السياسيين التابعين للإخوان تشدد على التلويح بـ “الانفصال”

انتقد الكاتب الصحفي، حسين المسلاتي، ما يقوم به عدد من الذين يطلق عليهم وصف “محللين سياسيين” التابعين لتنظيم الإخوان المسلمين، حيث اعتبر أن التعليمات التي تصل إليهم من أنقرة تشدد في الوقت الحالي على مسألة “التلويح بالإنفصال”.

وقال «المسلاتي» في تغريدة عبر حسابه على تويتر، “يبدو أن التعليمات الواردة من أنقرة لما يسمى بالمحللين السياسيين لتنظيم الإخوان تشدد على التلويح بالانفصال!”.

وأبدى الكاتب الصحفي تعجبه موضحًا، الأمر “الغريب أن هذا يحدث عبر قنوات تلفزيونية إحداها يديرها وزير فى حكومة وحدة وطنية”.