طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاحد 28 أبريل

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 28 ابريل 2021.

ووفقا للملخص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد انخفاض في درجات الحرارة هذا اليوم على أغلب مناطق الساحل الغربي وتعود للارتفاع يوم الغد وتبقى مرتفعة على بقية مناطق ليبيا مع رياح نشطة مثيرة للأتربة على أغلب هذه المناطق.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا.

•الرياح : شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة هذا اليوم على الساحل الممتد من رأس أجدير حتى مصراتة بينما تكون جنوبية فجنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار أحياناً على بقية المناطق.

•درجات الحرارة القصوى: معتدلة هذا اليوم على الساحل الممتد من رأس أجدير حتى مصراتة حيث تتراوح ما بين (21 – 27) مْ ، وتصل على سرت وأبونجيم الى ( 42 ) مْ بينما تكون على بقية المناطق ما بين (30 – 37) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وانخفاض في الرؤية الأفقية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33 – 39) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: تتكاثر السحب من حين لأخر.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38 – 42) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34 – 37)مْ وتسجل ارتفاع الغد على أغلب المناطق.

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:46)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:21)

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