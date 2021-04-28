مؤسسة النفط تقدم 5 مضخات وكوابل كهرباء بطول 2500 متر إلى ترهونة

قدمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط خمس مضخات مياه غاطسة، بقوة 50 حصانًا، وكوابل توصيل كهرباء بطول 2500 متر إلى بلدية ترهونة.

وأشارت إلى أن الأمر يأتي في إطار المساعدة لتخفيف مشكلة نقص المياه بالمدينة وتشغيل عدد من الآبار بها، حسب بيان المؤسسة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الأربعاء.

حضر مراسم التسليم والاستلام رئيس المجلس التسييري لبلدية ترهونة محمد الكشر، ومندوب البلدية سليمان مفتاح، والمندوب عن إدارة التنمية المستدامة مفتاح الشارف.

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