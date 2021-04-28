نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال ثلاثة أيام

نشرة الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الثلاثة الأيام القادمة بداية من اليوم الأربعاء 28–04–2021 م والصادرة عن المركز الوطني للارصاد الجوية، نقلا عن وكالة الأنباء الليبية.

انخفاض في درجات الحرارة هذا اليوم على أغلب مناطق الساحل الغربي وتعود للارتفاع يوم الغد وتبقى مرتفعة على بقية مناطق ليبيا مع رياح نشطة مثيرة للأتربة على أغلب هذه المناطق.

– غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الاربعاء الساعة (19:46).

– شروق الشمس ليوم الغد الخميس الساعة (06:21).

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا – الرياح : شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة هذا اليوم على الساحل الممتد من رأس أجدير حتى مصراتة بينما تكون الرياح جنوبية فجنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار أحياناً على بقية المناطق.

درجات الحرارة القصوى: معتدلة هذا اليوم على الساحل الممتد من رأس أجدير حتى مصراتة حيث تتراوح ما بين (21 – 27) مْ ، وتصل على سرت وأبونجيم الى ( 42 ) مْ بينما تكون على بقية المناطق ما بين (30 – 37) مْ وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق.

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

•الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة على أغلب المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار وانخفاض في الرؤية الأفقية.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (33 – 39) مْ.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

•الطقس: السماء تتكاثر بها السحب من حين لأخر.

•الرياح: جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا على بعض المناطق مما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (38 – 42) مْ.

الكفرة- السرير- تازربو:-

•الطقس: السماء صافية إلى ظهور بعض السحب العابرة.

•الرياح: شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

•درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (34 – 37)مْ وتسجل ارتفاع الغد على أغلب المناطق.

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