نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل نشرة الصيد البحري المتوقعة على ساحل ليبيا ليوم الاربعاء (28/04/2021)…

الصلاحية اعتبار من الساعة 09:00 عالمي صباح اليوم وحتى الساعة 12:00 عالمي ليوم الغد.

تحذير بحري:

وحذر المركز في نشرته من ريح شلوق نشط على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات تصل سرعته إلى (25) عقدة.

وفيما يلي تفاصيل النشرة:

الساحل من رأس أجدير إلى سرت:

•السماء مغطاة جزئيا بالسحب.

•الريح شرش يتحول نهار الغد الى شلوق سـرعتــه ما بين (05– 20) عقدة.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.75–1.50) متر.

•البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب.

•درجة حرارة سطح البحر (16-18) مْ.

•الرؤيـة جيدة الى متوسطة لاحتمال ظهور شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض المناطق.

الساحل من الخليج إلى طبرق:

•السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا.

•الريح قبلي إلى شلوق و يتحول يوم الغد إلى باش على ساحل درنة و طبرق سرعتــه ما بين (05– 20) عقدة وتصل الى (25) عقدة على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.

•ارتفاع الموج يتراوح ما بين (0.25–1.00) متر ويصل إلى ( 1.50) متر على الساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.

•البحر هادئ الى خفيف الموج ويكون قليل الاضطراب على ساحل الممتد من بنغازي إلى شحات.

•درجة حرارة سطح البحر(16-18) مْ.

•الرؤيـة جيدة الى متوسطة بسبب إثارة الاثربة.

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