ليبيا – دعا رئيس حزب الائتلاف الجمهوري والمحلل السياسي عز الدين عقيل إلى أن ينعقد مجلس الأمن القومي بشكل دائم طالما استمرت الأزمة الأمنية والسياسية في تشاد، والتباحث مع الجهات العسكرية المختصة بشأن تلك التطورات، بما يكفل للحكومة الليبية قدرة اتخاذ القرارات العاجلة في ظل التطورات السريعة جنوبًا.

عقيل وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية ” اليوم الأربعاء لفت إلى أهمية تحرك المخابرات العسكرية من أجل استيفاء المعلومات عن الوضع الميداني في تشاد، والمناطق الليبية المتاخمة لها، وسيناريوهات تطورات الوضع وكيفية مجابهته، ومراجعة موقف الجيش الراهن وقوته العمومية القائمة، بما يمكن من تحديد الاحتياجات الطارئة التي تمكنه من أداء مهامه في ظل تلك الظروف.

وتابع عقيل: “آخر ما كان ينقص ليبيا خلال الفترة الحالية هو الفوضى الحالية في تشاد، بعد مقتل رئيسها إدريس ديبي”، موضحًا أن التعويل على الجيش للتصدي لتلك المخاطر.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية