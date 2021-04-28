تحرير فتاة والقبض على خاطفيها في مصراتة

أعلنت مديرية أمن مصراتة، اليوم الأربعاء، تحرير القبض على أربعة أشخاص بتهمة خطف فتاة أثناء ذهابها للمدرسة.

وورد بلاغ إلى مركز شرطة الغيران يوم السبت الماضي يفيد بخطف أشخاص مجهولي الهوية فتاة أثناء ذهابها إلى المدرسة في الفترة الصباحية، ليتقرر فتح محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية بالخصوص، حسب بيان منشور على صفحة مديرية أمن مصراتة بموقع «فيسبوك».

وأشار البيان إلى إرسال برقية بخصوص الواقعة إلى قوة المهام الأمنية الخاصة بمديرية أمن مصراتة، بهدف إجراء البحث والتحري وجمع المعلومات وإلقاء القبض على المتهمين.

– ضبط عصابة ببنغازي خطفت فتاة من طرابلس وطلبت فدية 1.5 مليون دينار

وباشرت فرقة التحري التابعة لقوة المهام الأمنية الخاصة البحث والتحري وجمع المعلومات، حيث تم التعرف على المتهمين ومكان وجودهم، وإبلاغ النيابة وأخذ الإذن بمداهمة المكان. والإثنين الماضي، داهمت فرقة القبض التابعة لقوة المهام الأمنية الخاصة مكان وجود المتهمين وحررت الفتاة المخطوفة وضبطت المتهمين.

والمتهمون هم «إ.ع.أ»، و«إ.م.ا»، و«ح.ح.أ»، و«م.ع.ا»، وبالاستدلال اعترفوا بجميع التهم المنسوبة إليهم، ليتقرر اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا