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ألمانيا تقدم نحو 6 ملايين دولار للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا في ليبيا

تم النشر منذُ 12 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – أعلنت الحكومة الألمانية تقديم 5 ملايين و973 ألف دولار لمنظمة يونيسف، للمساعدة في احتواء انتشار فيروس كورونا في ليبيا، والتخفيف من آثاره الاقتصادية.

وزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية أوضحت بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الليبية “وال” أمس الثلاثاء أن التمويل يستهدف 4 ملايين و800 ألف شخص، بينهم 409 آلاف مهاجر، و274 ألف نازح.

وأشارت الوزارة إلى أن التمويل سيركز على تنظيم حملات مجتمعية لتعزيز حماية الطفل، إضافة إلى توفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، وتحسين الخدمات الصحية، بالشراكة مع حكومة الوحدة الوطنية والمنظمات والقطاع الخاص.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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