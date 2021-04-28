أبوعميد: تركيا قلقة من خسارة أدواتها في ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ همسة يونس (خاص) |

28 April, 2021

رأى رئيس المجلس الأعلى ورشفانة د. مبروك أبو عميد، أن تركيا قلقة من خسارة أدواتها في ليبيا.

وقال أبوعميد، في تصريح لـ”بوابة إفريقيا الإخبارية”، إنه “ومع تعالى الأصوات المطالبة بخروج المرتزقة والقوات الأجنبية والتي تتناغم مع الاتفاق السياسي وإعلان لجنة 5+5 العسكرية، تسعى تركيا لعرقلة خروج المرتزقة والقوات الأجنبية وذلك حتى لا يبقى تنظيم الإخوان في وضع ضعيف ميدانيا وسياسيا في ليبيا ويفقد قدرته في السيطرة على العملية الانتخابية، حيث أن تركيا كان لها تأثير واضح على الصعيد العسكري والسياسي في السنوات الأخيرة وما يقلق تركيا هو خسارة أدواتها في ليبيا، وبالتالي ستخسر تركيا سياسيا واقتصاديا وهو ما تحاول تركيا أن لا يحدث وأن كان ذلك على حساب الشعب الليبي واستمرار الأزمة”.

وأشار أبوعميد، إلى أن الموقف الأمريكي لا يختلف كثيرا عن الموقف التركي وأن كان غير معلن لبقاء الإخوان في المشهد لإحراج روسيا إما بخروجها من ليبيا أو الوصول معها لصفقة.

وطالب أبوعميد، جميع الليبيين غربا وشرقا وجنوبا ووسط شعبا وحكومة أن يعلوا صوتهم بالمطالبة بخروج كافة القوات الأجنبية وتوقف التدخلات الخارجية سياسيا وعسكريا واقتصاديا في البلاد.