لجنة الحكم المحلي النيابية تبحث مع بعثة الاتحاد الأوروبي مسألة اللامركزية

ليبيا – عقد رئيس لجنة الحكم المحلي بمجلس النواب إدريس عمران أمس الثلاثاء اجتماعًا عبر التقنية الافتراضية مع فريق مستشاري بعثة الاتحاد الأوروبي، الذي ضم موظفي البعثة والمستشار الاقتصادي ومستشار البناء المؤسساتي، بالإضافة إلى مكتب دعم السياسات البرلمانية والبحوث بديوان البرلمان، لمناقشة قضية اللامركزية وكيفية تعزيز الحكم المحلي في ليبيا.

عمران أكد بحسب المكتب الإعلامي لمجلس النواب على أهمية العمل بشكل أكثر عمقًا على هذا الملف من خلال البرلمان، بما يضمن الوصول إلى القاعدة الشعبية في جميع الدوائر، وهو ما يعني مشاركة مجتمعية أكبر، مضيفًا بأن العمل النخبوي الأكاديمي وحده غير كافٍ لمعالجة الإشكاليات.

وشدد على أهمية أن يتناسب التصور للحكم المحلي مع الطبيعة الليبية وتنوعها، مشيرًا إلى حرص اللجنة على التعاون مع فريق البعثة والاستفادة من الخبرات الأوروبية في هذا المجال، من أجل وضع حلول مناسبة تكفل نجاح تطبيق الحكم المحلي.

كما أكد على أهمية النظام اللامركزي والتوزيع العادل للثروات لاستقرار ليبيا ووحدتها.

بدورهم، عبر أعضاء فريق المستشارين عن استعداد الاتحاد الأوروبي للتعاون الفني مع لجنة الحكم المحلي من خلال تبادل الخبرات وتجارب الحكم المحلي والتحول للنظام اللامركزي، والتي تم تطبيقها في الدول الأخرى، للاستفادة من نتائجها وامكانية تطبيقها على الحالة الليبية.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية