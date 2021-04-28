حمودة: حكومة الوحدة أعدت أربعة صناديق لإعادة إعمار بنغازي ودرنة ومرزق وجنوب طرابلس

ليبيا – أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الوطنية محمد حمودة أن حكومة الوحدة الوطنية تعمل بشكل يومي لتحسين الخدمات للمواطنين.

حمودة أشار في مؤتمر صحفي تابعته صحيفة المرصد إلى أن الحكومة صرفت أكثر من مليار دينار لمنحة العائلة.

ونوًه إلى أنه تم توريد أكثر من 400 ألف جرعة لقاح، حيث تم البدء في تلقيح المواطنين، ووصل العدد إلى أكثر من 60 ألف مواطن.

وأضاف: “هناك قلة قليلة لم تدرك أننا في مرحلة جديدة، ونذكر بأن كافة الموسسات العسكرية هي المعنية بالشؤون الداخلية، نثمن كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز الوحدة الوطنية والاستقرار”.

كما تطرق إلى قطاع النفط لافتًا إلى أنه تم إنهاء القوة القاهرة وسيتم البدء في الإنتاج التدريجي.

وتابع: “لابد من إزالة مظاهر الدمار وأعددنا أربعة صناديق لبنغازي ودرنة ومرزق وجنوب طرابلس، نعلن أن من ضمن الإجراءات لعودة الحياة هي إنشاء مدرجات في جامعة بنغازي لعودة الاستثمار في المدينة”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية