المرصد السوري: المرتزقة السوريين في ليبيا يدفعون “الرشاوى” لأجل العودة إلى ديارهم

كشف تقرير جديد للمرصد السوري، أن المرتزقة السوريين في ليبيا، يواصلون عمليات التحايل بتقارير طبية ودفع الرشاوى من أجل العودة إلى ديارهم.

وأوضح المرصد، في تقرير نشرها اليوم الأربعاء، أن عمليات عودة المرتزقة لا تزال متوقفة على المقلبين، سواءً “مرتزقة” تركيا من الفصائل الموالية لتركيا، أو ممن جندتهم شركة “فاغنر الروسية” وأرسلتهم إلى ليبيا.

ورصد المرصد السوري، بحسب مصادره، عودة أعداد قليلة من المرتزقة إلى سورية بعد إبراز تقارير طبية وتزوير بعضها عبر دفع الرشاوى إلى قادة الفصائل الموالية لتركيا، في ظل استياء كبير في أوساط “المرتزقة” الموالين لتركيا المتواجدين على الأراضي الليبية مع استمرار توقف عودتهم إلى سورية منذ 25 مارس الماضي، أي منذ نحو 5 أسابيع عن الرحلة الأخيرة التي جاءت بعد توقف كامل لعودة هؤلاء المرتزقة منذ منتصف نوفمبر.

وأفادت مصادر للمرصد السوري لحقوق الإنسان أفادت، في منتصف شهر أبريل الجاري، بأن مقاتلين من الفصائل الموالية لتركيا، والمتواجدين في ليبيا، يعمدون إلى دفع رشوة للأطباء بغية تزوير تقارير طبية تمكنهم من العودة إلى سورية.

ورصدت مصادر المرصد السوري، في 8 مارس الماضي، إرسال الحكومة التركية دفعة مؤلفة من 380 مرتزق إلى ليبيا.

وأكد المرصد السوري، أن عودة المرتزقة السوريين الموالين لروسيا، ممن جندتهم شركة “فاغنر الروسية” وأرسلتهم إلى ليبيا، لاتزال هي الأخرى متوقفة، وما يحصل هو عمليات تبديل حيث تعود دفعة لسورية وتخرج دفعة أخرى في المقابل، ومهمة هؤلاء المرتزقة حماية وحراسة المناطق النفطية في ليبيا.

وأشار المرصد السوري، إلى تواجد أكثر من 6630 مرتزق في ليبيا، وأن هناك نوايا تركية لإبقاء مجموعات من الفصائل السورية الموالية لها في ليبيا لحماية القواعد التركية.

وأضاف المرصد، أن الكثير من المرتزقة لا يرغبون بالعودة إلى سورية بل يريدون الذهاب إلى أوروبا عبر إيطاليا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية