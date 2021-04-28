رئيس هيئة مكافحة الفساد: هناك شبهة تزوير لمرشحي مناصب سيادية

ليبيا – كشف رئيس هيئة مكافحة الفساد نعمان الشيخ عن وجود شبهات تزوير وفساد لبعض الأسماء المعلنة من قبل البرلمان لتولي المناصب السيادية في البلاد.

الشيخ وفي تصريح لموقع “عربي 21” القطري، أضاف أن الهيئة رصدت وجود شبهات تزوير لبعض المرشحين للمناصب السيادية، تتلخص في تزوير في سنوات الخبرة والمؤهلات والتخصصات، مشددًا أن الهيئة وصلتها عدة شكاوى من بعض الشخصيات المتقدمة للمناصب السيادية بخصوص استبعادهم رغم خبراتهم وكفاءاتهم.

وأكد أنه بعد التحقيق في هذه الشكاوى والأسماء المعلنة رصدت الهيئة وتأكدت من وجود شبهات تزوير وفساد، وهو ما يعني وجود شبهة وساطة ومحسوبية في اختيار الأسماء المعلنة، خاصة أننا رصدنا استبعاد شخصيات ذات كفاءات محلية ودولية، وفق قوله.

وأوضح الشيخ أنه حتى الأسماء المطروحة لرئاسة هيئة مكافحة الفساد وعضويتها لا يملكون الخبرات، وتم رصد شبهات تزوير في التخصصات وسنوات الخبرة وبعض الشهادات، وتم استبعاد الأسماء المقدمة من قبل الهيئة نفسها لشخصيات وطنية ومعروفة ولها خبرة طويلة وكبيرة في مجال مكافحة الفساد.

وأضاف: “إن بعض الأسماء المعلنة لتولي المناصب السيادية وردت أسماؤهم في تقرير ديوان المحاسبة وعليهم شبهات فساد وتجاوزات”، كما صرح.

وبخصوص الخطوة القادمة والإجراء المتبع من هيئة مكافحة الفساد، قال الشيخ: “نعد الآن مذكرة وخطابًا بشكل عاجل نوجهه للبرلمان يتضمن هذه الملاحظات ووضعه في الصورة”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية